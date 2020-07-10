Ozan Güven’in “Asıl şiddet gören benim” itirazını mahkeme reddetti

Deniz Bulutsuz'un aldırdığı 2 aylık uzaklaştırma ve koruma tedbir kararının kaldırılması için itiraz dilekçesi veren Ozan Güven, asıl şiddete uğrayan tarafın kendisi olmasına rağmen, Bulutsuz'un yalan söyleyerek koruma tedbiri kararı aldırdığını ileri sürüldü. Mahkeme Güven’in itirazını reddederek, kararın olayla uyumlu ve yasaya uygun olduğunu belirtti.

Deniz Bulutsuz 18 Haziran’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Şiddet Bürosu’na giderek ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘Hakaret’ uçlarından şikayetçi oldu. Savcı, Bulutsuz’u önce Adli Tıp Şube müdürlüğüne göndererek adli vaka raporu aldırdı. Ardından, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak şiddete uğrayan Deniz Bulutsuz’un koruma altına alınmasını istedi. Mahkeme Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, konuta, okula ve iş yerine yaklaşmamasına 2 ay süreyle karar verdi.

OLAYIN MAĞDURU BENİM İTİRAZI

Ozan Güven, Bulutsuz lehine verilen 2 aylık koruma kararına ”Olayın asıl mağduru benim. Kendi evimde şiddete uğradım” diyerek avukatı aracılığıyla itiraz etti. Koruma talebinin bulunduğu tarihte asıl olarak Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven'e saldırdığı, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu ileri sürüldü.

İKNA ETTİ

Dilekçede Deniz Bulutsuz'un tavırları nedeniyle ikilinin sıklıkla tartıştığı anlatılarak Bulutsuz'un, “Bir daha tekrarlamayacağım” sözü vermesi ve ünlü oyuncuyu ikna ederek bir şans daha istemesi üzerine Ozan Güven'in ilişkisine devam ettiği belirtildi.

GÜVEN'İN VÜCUDUNDA HASAR MEYDANA GETİRDİ

12 Haziran'da Deniz Bulutsuz'un kendisini kaybederek Ozan Güven'e saldırdığının anlatıldığı dilekçede ünlü oyuncunun ateşlenmesine ve hastaneye gitmesini gerektirecek kadar vücudunda hasar meydana getirdiği belirtildi.

FİZİKEN VE RUHEN TRAVMA YAŞIYOR

Ozan Güven'in barışmayacağını ve ilişkisini bitireceğini söylemesi üzerine Deniz Bulutsuz'un “Seni rezil edeceğim” şeklindeki tehditlerinin devam ettirmesi sebebi ile koruma kararı istemek zorunda kaldıklarını belirten ünlü oyuncunun avukatı dilekçesinde, “Ozan Güven, olay gecesini ve evinde saldırıya uğramasını halen atlatabilmiş değildir. Fiziken ve ruhen büyük bir travma yaşamış ve halen de yaşamaya devam etmektedir” dedi.

DARP RAPORUNDA ŞİDDETİN BOYUTU GÖZÜKÜYOR

Dilekçenin ekine Ozan Güven'in darp raporu da konularak “Darp raporunda uğradığı şiddetin boyutu görülebilecektir” denildi. Dilekçede ayrılığı kabul edemeyen Deniz Bulutsuz'un “Bana Ozan'ı getirin diyerek” defalarca mesaj attığı ve taciz ettiği de ileri sürüldü.

DUYGUSAL ŞİDDETİN ARDINDAN FİZİKİ ŞİDDETE UĞRADI

Ozan Güven’in kendi evinde sevgilisinin aylardır süren duygusal şiddetine son olarak da fiziksel şiddetine maruz kaldığı belirtilen dilekçede, “Ozan Güven bu tehditlerle baş etmeye çalışması mümkün değildir” dendi.

DARP RAPORU KANIT GÖSTERİLDİ

Dilekçenin ekine Ozan Güven’in özel hastaneden aldığı adli vaka raporu da konarak, “Raporun incelendiğinde karşı tarafın müvekkilimizi darp ettiği açıkça görülecektir” dendi. Ozan Güven’in yaşadığı darp sebebiyle duyduğu ağrı ve yaraların oluşturduğu enfeksiyona bağlı olarak ertesi gün ateşlendiği ve ciddi halsizlik ile hastaneye gittiğinin anlatıldığı dilekçede olayın büyümesini istemediği için bir bildirimde bulunmak istemediği belirtildi.

KESİK, ÇİZİK, YARA, BERE, ŞİŞLİK

Güven’in talebinin olmamasına rağmen yüzündeki ve vücudundaki kesik ve çizikler, alın bölgesinde darbeden kaynaklı şişlik ve berelenme sebebi ile darp edildiğinin görülmesi üzerine hastane tarafından adli vaka kaydı istendiği ileri sürüldü.

MAHKEME REDDETTİ

Dilekçede, Ozan Güven’in yaşadığı fiziki ve duygusal şiddet tehditlerinin de eklenmesi üzerine Deniz Bulutsuz lehine verilen 2 ay süreli uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararının kaldırılması talep edildi. Mahkeme, Ozan Güven hakkında verilen tedbirin olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazın reddine karar verdi.

