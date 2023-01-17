Ozan Orhon ikinci kez baba oldu

90'lı yılların ünlü şarkıcısı Ozan Orhon ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Orhon müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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1990’lı yıllarda pop dünyasında fırtınalar estiren şarkıcı Ozan Orhon, dördüncü evliliğini 2021 yılında Selcan Demirci ile yapmış ve “Hayatımın mucizesi olarak bakıyorum. Evliliğe kapılarımı kapattığım zaman karşılaştık” demişti.

Çiftten müjdeli haber geldi. 51 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından ikinci kez baba olduğunu duyurdu.

Çift, kızlarına ‘Deniz’ ismini verdi.

EVLİLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU!

İlk evliliğini 1997 yılında Ebru Şallı ile yapan Ozan Orhon Sabancı Korusu’nda muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti bir yıl sonra boşanmıştı.

İkinci evliliğini 2000 yılında manken Yeşim Erçetin ile yaptı. Bu evlilikten Lara Yağmur adında bir kızı olan Orhon 2003 yılında Erçetin ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini 2014 yılında Birgül Orhon ile yapan şarkıcı aradığı mutluluğu bulamayıp boşanmıştı.

Ozan Orhon verdiği bir röportajda “Ebru Şallı’yı yaşanmamış saydım. Evcilik gibiydi. Ebru'yu hayatımdan çıkardım, yaşanmamış saydım. O ayrılırken bana karşı ne kadar şov yapsa da ondan kötü ayrılmadım” ifadelerini kullanmıştı.

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