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Ozan Tufan nişanlandı, kurdeleyi Ali Koç kesti
Futbol kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu Rojin Haspolat ile nişanlandı. Çiftin nişan kurdelesini, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç kesti.
Magazin 29 Eylül 2020 - 10:37

Milli futbolcu Ozan Tufan, sevgilisi Rojin Haspolat ile nişanlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un nişan kurdelesini kestiği törene, sportif direktör Emre Belözoğlu da katıldı.

Başkan Ali Koç, nişanlanan çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.


25 yaşındaki Tufan, haziran ayında sevgilisine romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu.

Rojin Haspolat, önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

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Son güncelleme: 10:43 - 29.09.2020
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