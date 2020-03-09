Özcan Deniz 8 Mart paylaşımı ile kadınları ayırdı!

Uzun bir zamandır yeni bir proje ile gündeme gelmeyen Özcan Deniz, oyunculuk ve yönetmenlik kariyerini biraz askıya alıp yeniden şarkıcı kimliğine bürünmeyi tercih etmişti. Deniz, yaptığı 8 Mart paylaşımı ile tepki çekti.

Pek çok ünlü isim günün mana ve önemine uygun paylaşımlar yapmaya çalışırken Özcan Deniz, günün anlam ve önemine getirdiği bakış açısıyla kaş yapayım derken göz çıkardı.

Çalışan kadınların bayramı olarak kutlanmaya başlayan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü ruhuna uygun bir şekilde kutlamak isteyen Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Kadınları çalışanlar ve süslenenler olarak ikiye ayıran ve ayrıştırmacı bir dil kullanan Özcan Deniz’in bu satırlarının altına çok sayıda eleştirel yorum geldi. Deniz’in bazı kadın takipçileri ise onun yanlış anlaşıldığını söyledi.

İşte Özcan Deniz’in tepki çeken o paylaşımı:

“Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan ‘çalışan’ kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutla.

Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım.”