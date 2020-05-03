Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden mi evleniyor?

‘2. Sayfa’ programının haberine göre; karantina günlerini birlikte geçiren Özcan Deniz ile Feyza Aktan yeniden evlilik kararı aldı. Hatta Deniz, oğlu Kuzey’in 30 Nisan’daki 2. yaş gününde eşi Feyza Aktan’a evlenme teklif etti.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Karantina sürecinde sorunları aşan ikili yeniden nikah masasına oturacak. Bu haber çiftin yakınları tarafından da sevinçle karşılandı.

Evliliklerinde bir yıl sonra sıkıntılar baş gösteren çiftten Özcan Deniz, evi terk etmiş ve otelde yaşıyordu.