Özcan Deniz için darp suçundan iki dava düşme ve bir beraat kararı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz eski eşini üç ayrı zamanda darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, iki dayak olayında şikayet süresinin geçirilmesi nedeniyle dava düşerken, bir darp iddiasında ise beraat aldı. Feyza Aktan’ın avukatı Emek Emre karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Hayati ARIGAN

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Şarkıcı Özcan Deniz ile 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıktan sonra 3 farklı zamanda dayak yediğini ileri sürerek şikayetçi olan Feyza Aktan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kötü haber geldi. Feyza Aktan'ın şikayeti üzerine Özcan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Özcan Deniz'in avukatı Rukiye Moray, Amine Tuğçin Akman ve Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre katıldı. Basit yaralama suçundan yargılanan Özcan Deniz hakkında duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada 2017'de yaşandığı iddia edilen olayda tarafların evli olamadığı ve şikayetin 6 ay içinde yapılmadığı gerekçesiyle düşürülmesine, 2018 yılında Muğla'da yaşandığı iddia edilen olayda tanık ifadelerinde çelişki olduğu ve darp raporu alınması gerekçesiyle beraatine, 2019 Haziran'da Almanya'da yaşandığı iler sürülen olayda şikayet süresi geçtiğinden düşürülmesi talep edildi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme, mütalaanın ardından kararı açıkladı. Özcan Deniz'in 2017 yılında işlediği iddia edilen basit yaralama suçunun düşürülmesine, 2018'de yaşanan olayda Özcan Deniz'in üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine, 2019'da Almanya'daki olayda dayak olayının sabit olduğunu ancak 6 aylık şikayet süresinin geçmesi sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

DARP SABİT ŞİKAYET SÜRESİ GEÇTİ

Karara itiraz edeceklerini belirten Feyza Aktan'ın avukatı Emek Emre şu ifadeleri kullandı:

* Bu üç eylemin birincisi 2018’in başında Sarıyer'de vuku bulan kasten yaralama eylemidir. Bu eyleme yönelik olarak mahkeme, sanığın beraatine değil, şikayetin süresinde yapılmamış oluşundan ötürü kamu davasının düşürülmesine karar vermiştir. İkinci eylem 2018 Haziran’da Göçek'te gerçekleştiği iddia olunan eylemdir. Bu eylemde de sanığın suçu işlemediğinin kesin olduğundan ötürü değil sanığın suçu işlemiş olduğunun kesin delillerle ispatlanamadığı yani bir başka anlatımla şüpheden sanık yararlanır ilkesi gerekçesiyle beraat verildi. Bu yargılamada kanaatimizce en önemli unsur şudur ki üçüncü eylemdir.

* Almanya'da gerçekleştiği iddia olunan yaralama eylemi bakımından mahkemenin kanaatine göre suç sübut bulmuştur. Yani mahkeme sanık Özcan Deniz'in katılan Feyza Aktan'a karşı Almanya da darp suçu işlediği yönündeki maddi vakıaya ilişkin tespitini açıklamıştır. Ancak mahkeme darp suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtmesine rağmen suçun yurt dışında işlendiğinden bahisle suçun alt sınırına ilişkin usule dair gerekçelerle katılan müvekkilin Türkiye ye dönüşü sonrası şikayet suresinin zamanında kullanılmadığı gerekçesiyle düşürme kararı vermiştir.

* Üç eyleme ilişkin verilen üç kararda şu aşamada kesin değildir. Maddi vakıaya ilişkin tespit niteliğine haiz tek olgu 2019 yılında Almanya’da gerçekleşen eylemde Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a yönelik darp eyleminin yerel mahkemece sabit bulunmuş olmasıdır. Sair hususlara ilişkin olarak kararlara karşı istinaf kanun yolu hakkımızı kullanmak suretiyle yargılamayı bölge adliye mahkemesine taşıyacağız.