Özcan Deniz-Feyza Aktan kavgasına görümce de dahil oldu

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özcan Deniz, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi ‘çamur at izi kalsın’ düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim.”

Feyza Aktan ise Instagram hesabından bir video paylaşmış ve “Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır” demişti.

Hemen ardından Özcan Deniz, oğlu Kuzey’e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak şu notu yazmıştı: “Gerisi boş.”

İkili arasında yaşanan çekişmeye Özcan Deniz’in kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Sibel Semerci, Instagram hesabından “Anne olmak sadece doğurmak mıdır?” paylaşımı yaparak anket açtı.

“İÇKİ, KAHVE, SİGARA OLMAZSA OLMAZIN!”

Aktan’ın sürekli olarak içki, kahve ve sigara içtiğini öne süren Semerci, “İçki, kahve, sigara olmazsa olmazın! Bir gece sızıp kaldın. Koca evin yarısı açık unuttuğun elektrik sobası yüzünden yandı. Küçücük çocuk ölümle burun buruna geldi” dedi.

“SADECE BİSKÜVİ, CİPS VE SAKIZLA BESLİYORSUN”

Semerci açıklamalarının devamında, “Çocuğunun saçlarını sarartıcı kimyasal kullanarak boyadın. Bebek saçları turuncu oldu. Çocuğun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde. Çünkü onu sadece bisküvi, cips, çikolata, sakızla besliyorsun. Anne olmak sadece doğurmak mıdır?” ifadelerine yer verdi.

AĞIR İTHAMLARA SESSİZ KALMADI

Feyza Aktan ise kendisine yöneltilen bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

“Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarılabilir.”

“Günlerdir anneliğimle ilgili atılan bu iftiraları hazmetmesi güç. Şu an bunu açıklamak zorunda kalmam daha da güç. Tüm iftiralarla ilgili hukuki süreçleri başlattım. Beni zan altında bıraktıkları her şeyi yargı önünde ispatlamakta mükelleftirler.”