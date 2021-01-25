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Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın atışması devam ediyor

Şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Aktan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Tek derdim oğlumun velayetinin bende kalması" açıklamasının ardından Deniz'den de paylaşım geldi.

Güncellenme: 17:05, 25/01/2021
Haberler Magazin
Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın atışması devam ediyor

Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özcan Deniz, çıkan haberler sonrası şu açıklamayı yapmıştı: “Yıllar önce yaşandığı iddia edilen ama nedense o zaman değil de şimdi ‘çamur at izi kalsın' düşüncesiyle ortaya atılmış, iftira niteliğindeki suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şiddet uygulamadım, eski eşimi maddi manevi mağdur etmedim.”

Feyza Aktan ise Instagram hesabından bir video paylaştı ve “Tek derdim, mücadelem evladımın velayetinin benden alınmamasıdır” dedi.

Hemen ardından Özcan Deniz, oğlu Kuzey’e sarıldığı fotoğrafı paylaşarak şu notu yazdı: “Gerisi boş.”

Özcan Deniz’e takipçilerinden “Gerisi boş değil gerisi annesi” tepkisi geldi.

 

haberler Instagram Özcan Deniz sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:16:56,