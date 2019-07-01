Özcan Deniz izdihamı…

Kısa bir süre önce eşinden ayrılan Özcan Deniz, gerçekleştirdiği ilk konserinde yerli ve yabancı hayranlarının izdihamıyla karşılandı.

Elexus Hotel, Özcan Deniz konseriyle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konserde Deniz, sahneye adım atmasıyla hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Konserin ilk dakikalarında görüntü almak için birbirleriyle yarışan konukların sahne önünde oluşturdukları izdiham ve Deniz'e ulaşma çabaları birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu.

Yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve sadece Kıbrıs'ta Elexus otelde sahne alacak Deniz'in performansı sırasında Dön Desem, Nasip Değilmiş, Beyaz Kelebeğim adlı şarkılarını seslendirdi.

“BİR ARAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Özcan Deniz, yeni albümünde yer alacak parçalarındaki etkileyici yorumuyla geceye damgasını vurdu. Ünlü sanatçı gerçekleştirdiği konserinin ardından duygularını şöyle dile getirdi; “Uzun bir aradan sonra kalbimde çok özel bir yeri olan Kıbrıs'ta sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Aşk tanrıçası Afrodit'in doğduğu topraklar olarak bilinen Kıbrıs'ın kültür ve sanat etkinlikleriyle bütünleşen oteli Elexus'ta 13 Temmuz ve 7 Eylül tarihlerinde tekrar müzikseverlerle bir araya geleceğim.”