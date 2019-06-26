Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı! Feyza Aktan kimdir, kaç yaşındadır?

Dedikodular doğru çıktı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı! 2018 senesinde hayatını Feyza Aktan ile birleştiren oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Özcan Deniz’in Aktan ile boşanacağı şu günlerde herkes tarafından konuşuluyordu. Çiftin Kuzey isminde bir oğlulları var.

Günlerdir magazin gündemini meşgul eden haberler doğru çıktı. Ünlü çift anlaşmalı bir şekilde boşandı. Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı.

FEYZA AKTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart'ta sade bir törenle evlendi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi .Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi.