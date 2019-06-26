Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşandı mı?

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 'Boşandı mı' sorusunun cevabını ikilinin sevenleri merak ediyor. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşadığına yönelik resmi bir sonuç şuan bulunmuyor.

2018 senesinde hayatını Feyza Aktan ile birleştiren oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz’in Aktan ile boşanacağı şu günlerde herkes tarafından konuşulur bir hal almış durumda. Fakat ikilinin resmi olarak boşadığına yönelik bir sonuç bulunmuyor. İkili birbirlerinin sosyal medya hesaplarından takip ediyor. Bunun yanı sıra Feyza Aktan, Özcan Deniz ile yaptığı evlilikten sonra Feyza Deniz, ismini sosyal medyada kullanıyor. Çiftin sosyal medyada birbirleriyle olan fotoğraflarını silmemesi de boşandıkları yönünde çıkan iddiaları çürütür cinsten.

