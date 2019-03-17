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Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor mu?
Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanıyor mu?
Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la boşanma aşamasına geldiği iddiaları üzerine, sosyal medya sayfasından bir fotoğraf paylaşarak ayrılık iddialarını çürüttü.
Magazin 17 Mart 2019 - 11:45

Özcan Deniz’in Mart 2018’de evlendiği oğlu Kuzey’in annesi Feyza Aktan’la boşanma aşamasına geldiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından ikiliden açıklama ve fotoğraf ile geldi.

İDDİALARI FOTOĞRAF PAYLAŞARAK ÇÜRÜTTÜ

Sosyal medya sayfasından eşi Feyza Aktan’le birlikte fotoğrafını paylaşan oyuncu fotoğrafın altına ise  ” Yeterince açık mı” notunu düştü.
Daha sonra da oğlu Kuzey Deniz’in de dil çıkardığı bir fotoğrafı da sosyal medya sayfasından paylaşan oyuncu ” Bu da bonus” notunu düştü.

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Son güncelleme: 11:58 - 17.03.2019
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