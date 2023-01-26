Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın sürpriz nikahından ilk fotoğraflar

Özcan Deniz iki yıldır birlikte olduğu Samar Dadgar ile geçen hafta sonu evlenmişti. Sürpriz nikâhtan fotoğraflar paylaşıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özcan Deniz (50) iki yıldır birlikte olduğu kendinden 24 yaş küçük, İranlı sevgilisi Samar Dadgar’a Mart 2022’de evlenme teklif edip tektaş takmıştı.

Çift birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde geçen hafta sonu nikah masasına oturdu.

Sessiz sedasız gerçekleşen nikahtan fotoğraflar ise ilk kez bugün paylaşıldı.

Özcan Deniz yayınladığı kareye kalp emojisi koyarken Dadgar ise şu mesajı paylaştı:

“Seni seçiyorum… Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında… Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam.”