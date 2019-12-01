Özcan Deniz’den Aslı Enver açıklaması geldi

Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın boşanma nedeninin Aslı Enver olarak gösterilmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz’in dizideki rol arkadaşına hayran olduğu ve sürekli eşine Aslı Enver’i örnek göstermesi çiftin evliliğinde kriz çıkardığı iddia edildi. Haberler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Enver, iddialara ateş püskürdü. Enver’in ardından Özcan Deniz’den de beklenen açıklama geldi.

“ÇOK SONRA ÖĞRENDİM SUSMAM GEREKTİĞİNİ”

Deniz, “Kariyerimin birçok döneminde sayamayacağım kadar uydurma ve yalan “Haber”lerle haksızlığa uğradım. İlk zamanlar her “Saldırı”ya cevap verme telaşına düşerdim. Sonra fark ettim ki yapılmak istemem de tam olarak bu. Seni bu tuzağa çekip, yapay bir kaos yaratıp, bunu sağa bildikleri kadar sağıp para kazanmak ama bunu yaparken senin amacından sapmış yolculuğun, dağılmış psikolojin ve çökmüş ekonomin hiç ilgilendirmez onları. Çok sonra öğrendim susmam gerektiğini. Bu “Masa başı haber” denilen uydurma haberler ya da “O dedi bu kodu” yazıları sen cevap verdikçe alev alan bir şeydir. O yüzden bir şey karşısından susuyorsam asaletimden değil yalana ve yalanın ortaklarına prim vermemek için.