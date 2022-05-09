Özcan Deniz’in annesi ‘Hayır’ dedi

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Deniz Zekeriyaköy'de bir güzellik merkezi açtı. Açılışa Özcan Deniz'in annesinin açıklamaları damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Özcan Deniz’in kız kardeşi Yurda Deniz Zekeriyaköy’de bir güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz’in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz’in açıklamaları damga vurdu.

Kadriye Deniz, oğlunun olaylı önceki evliliğinden dolayı İranlı modacı Samar Dadgar ile evlenmesine sıcak bakmadığını söyledi.

“İLLA NİKÂH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?”

Kadriye Deniz, “Özcan da duysun bunu; ben Özcan'ın evliliğini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşı ile mutluluklar diliyorum. İlla nikâh masasına mı oturmak lazım? Gönüller bir olsun. Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama ben istemiyorum” dedi.

ÖZCAN DENİZ’İN OLAYLI EVLİLİĞİ

Özcan Deniz ile Feyza Aktan, 2018 yılında nikâh masasına oturmuş, bir ay sonra da oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Kuzey’in velayeti anne Aktan’a verilmişti.

İkilinin arasında zamanla çocuk krizi yaşandı. Özcan Deniz eski eşinin oğlunu kendisine göstermemekle suçlamış, Aktan ise Deniz’den şiddet gördüğünü söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Şiddet suçundan yargılanan şarkıcı, davadan beraat etmişti.

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