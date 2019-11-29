Özcan Deniz’in Aslı Enver’e platonik aşık olduğu iddia edildi

Aslı Enver ile iki yıl boyunca İstanbullu Gelin adlı dizide başrolde yer alan Özcan Deniz'in, ünlü oyuncuya platonik aşık olduğu, bu nedenle de eşi Feyza Aktan'dan boşandığı iddia edildi...

Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Mart 2018’de evlendiği Feyza Aktan ile haziran ayında boşanmış ve sevenlerini şaşırtmıştı. Aktan ile evliliğinden, Kuzey adında bir oğlu olan Deniz hakkında, bugün 2. Sayfa programında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Çiftin ilk olarak Meryem Uzerli yüzünden ayrıldığı öne sürülmüştü ama anlaşılan asıl kişi Aslı Enver’miş… Deniz, boşandığı eşi Feyza’ya, evlilikleri boyunca hep Enver’den bahsetmiş. Saçlarını Aslı gibi kestirmesini, Aslı gibi kahkül kullanmasını, Aslı’nın okuduğu kitabı okumasını, onun gibi giyinmesini söyleyen Özcan Deniz, bir yandan da Aslı Enver ile yakınlaşma çabaları içine girmiş.

Enver’e sürekli mesaj atan Deniz’in bu halleri ise Aktan’ın sabrını taşırınca, evlilik terapistine giden çift, bu şekilde sorunları aşmaya çalışmış. Ne var ki terapiste de sürekli Aslı Enver’den bahseden Deniz’in halini gören doktor, ‘Derhal bu takıntılı halinizden vazgeçin’ demiş… Çiftin terapistten sonra da sorunları aşamadıkları için de boşandıkları belirtiliyor.

Bu arada verilen bilgiye göre, Özcan Deniz’in aşık olduğu Aslı Enver, ünlü oyuncuya hiçbir şekilde karşılık vermemiş.