Özcan Deniz’in eski eşi Nişantaşı gecelerinde

Özcan Deniz ile boşandıktan sonra tekrar aynı evde yaşamaya başladıkları konuşulan Feyza Aktan, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile bir şeyler içip sohbet eden Aktan, mekan çıkışı bir anda basın mensuplarını karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.