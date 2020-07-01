Özcan Deniz’in eski eşi Nişantaşı gecelerinde
Feyza Aktan, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Eski eşi Özcan Deniz’in corona virüsü pandemisi sürecinde evde çektiği dizide oğlu Kuzey ile birlikte rol aldıkları diziyle alakalı performansını basın mensuplarıyla paylaştı.
“DETAY YOK, SÜRPRİZLERE AÇIK OLUN”
Aktan galoşa benzeyen sivri burunlu terlikleriyle hızlı adımlarla yürürken oynadığı diziyi soran muhabirlere “Dizi benim için iyiydi. Detay veremem sürpriz olsun” dedi. Konuşmak istemeyen Feyza Aktan’a son olarak ise “Özcan bey ile aynı evde yaşadığınız doğrumu? ” şeklinde soru yönelten muhabirlerle sadece gülmekle yetindi. Aktan, “Bir yere yetişmem lazım” diyerek orandan uzaklaştı.