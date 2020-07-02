Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren açıklaması: Bir paşa çıkıp da madam deyin demedi

Halk TV'de Enver Aysever'e konuk olan Özdemir Erdoğan, Zeki Müren'in ilk çıktığı zamanlarda 1. sınıf şarkı söylediğini ancak daha sonra özel hayatı nedeniyle kötü örnek olmaya başladığını söyledi.

Özdemir Erdoğan, Enver Aysever’in programında Zeki Müren’e ilişkin şunları söyledi: “Zeki Müren 1952 senesinde çıktığı vakit, smokiniyle 1. sınıf şarkı söyleyen biriydi. Sesi de pırlanta gibi çok güzel bir sesti.

Ama özel hayatı sebebiyle 60’ların sonunda kötü şarkı söylemeye başladı ve kötü örnek olmaya başladı. ya bu adama Paşa dediler!… Bir Allah’ın kulu Paşası çıkıp da, ‘Ya buna Madam deyin, başka bir şey söyleyin ama Paşa demeyin orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi.

Böyle bir şey olur mu? Özel hayatı bozulmuştur, mini eteğiyle körüklenmiştir. Rol model olmuştur. Sonra bir sürü kötü örnekleri çıktı. Elton John hiçbir zaman böyle pespayelik yapmadı. Piyanosunun başına oturdu adam gibi çıktı şarkı söyledi.” diye konuştu.