Özer Arslan kimdir? Özer Arslan nereli ve kaç yaşında?

Özer Arslan, 1983 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2012 yılında yayınlanan Şubat isimli dizi ile geçen Özer Arslan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Özer Arslan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Osman karakterini canlandıran Özer Arslan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Özer Arslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZER ARSLAN KİMDİR?

Özer Arslan, 28 Nisan 1983 yılında Sakarya’da dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi. Uludağ Üniversitesi Oyuncuları ile 4 sene çalışan Özer Arslan, birçok oyunda oyunculuk yapmış, bir oyun yazıp üç oyunu da yönetmiştir. Özer Arslan, daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nü kazanınca İşletme eğitimini yarıda bırakmıştır.

2007 yılında Yeşim Özsoy Gülan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı “Ve Diğer Şeyler Tiyatro”sunda görev almaya başladı. Başarılı oyuncu Son Dünya ve Noter oyunlarında başarısını göstermiş ve 2009-2012 yılları arasında “Tiyatro Hal” de genel sanat yönetmenliği yapmaya başlamıştır. “Eksik” adlı oyunun hem yazarlığı hem yönetmenliğini yapan oyuncu bu oyunuyla Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen tiyatro festivalinde en iyi yönetmen ödülünü aldı. Kendi yazdığı “Yaka Beyaz” adlı oyunla 2013 yılında Tiyatro Dergisi ve Direkler Arası Jürisi'nden “Yılın Yazarı” ödülünü almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Osman karakterine hayat veren Özer Arslan, 1.72 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcudur.

Özer Arslan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Osman) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (TV Dizisi)

2017 – Siyah Beyaz Aşk (Genç Azad) (TV Dizisi)

2017 – Bizim Hikaye (Cenk) (TV Dizisi)

2016 – Ölene Kadar (TV Dizisi)

2016 – Sadakat (Sinema Filmi)

2016 – Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Sinema Filmi)

2015 – Münafık (Sinema Filmi)

2015 – Bir Modern Habil Kabil Hikayesi (Dayıbaşı Ferit) (TV Dizisi)

2015 – Analar ve Anneler (Doktor) (TV Dizisi)

2014 – Çekmeköy Underground (Sinema Filmi)

2014 – Buna Değer (Sinema Filmi)

2014 – A Quintet (Sinema Filmi)

2012 – Ferahfeza (Gemi Sahibi) (Sinema Filmi)

2012 – Şubat (TV Dizisi)