Özge Borak: Ağabeyimin armuduyum

Ailesine verdiği önemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her fırsatta gösteren Özge Borak, yaptığı son paylaşımla doğum günü olan ağabeyiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşan Borak, altına da şunları yazdı:

“Abim, canım, bugün doğum günü. İyi ki doğdun, ömrüne bereket.. O kadar sever ki beni, az önce iltifat etti sağolsun. “Armut gibisin” dedi “köy armudu, küçük ve tatlı”.

Ben de ona “sen de armut sevdiğine göre” demedim tabii. Denir mi arkadaş, sen aklını mı yitirdin, abim diyorum abim, sen abiyi bilir misin, indirse zumzuğu gık diyemezsin. Sonuç; abimin armuduyum, konu kapandı, nokta. Küçük ve tatlıyı cebe atıp devam ediyoruz. Abim armudun kurban, çok yaşa. Ömrümün sonuna kadar taşırım sırtımda…”