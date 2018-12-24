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Özge Borak: Alırım bi parça…
Özge Borak: Alırım bi parça…
Oyuncu Özge Borak sosyal medya hesabından adıyla ilgili yaşanan bir yanlış anlaşılmayı paylaştı.
Magazin 24 Aralık 2018 - 10:11

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde izlediğimiz Özge Borak, oyunculuk kariyerini başarıyla sürdüren isimler arasında yer alıyor. Borak aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı keyifli paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu bu defa soyadının yanlış yazılmasıyla alakalı bir paylaşımda bulundu. Aldığı uçak biletinin fotoğrafını hesabından paylaşan Özge Borak soyadının Börek olarak yazılmasına esprili bir tepki gösterdi ve ‘Börek? Alırım bi parça’ notunu düştü.

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