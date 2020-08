Özge Borak: Her an her yerde uyuyabilirim

Güldür Güldür adlı programda yer aldığı süre boyunca eğlenceli yüzünü takipçilerine gösteren Özge Borak, yaptığı sosyal medya paylaşımları ile de bu yönünü göstermeye devam ediyor. Karantina dönemi boyunca denize ve tatile duyduğu özlemi sık sık dile getiren ve kısa bir süre önce tatile çıkma fırsatı bulan Özge Borak, bu defa arkadaşlarına duyduğu özlemi dile getiren bir paylaşımda bulundu.

Instagram’da eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı perşembe gününe kendisini uyuklarken gördüğümüz videolarını paylaşan Borak, ‘Uyku videoları serisi’ adını verdiği bu görüntüler üzerinden uykuyu ne kadar sevdiğini ve ne kadar kolay uyuyabildiğini gözler önüne serdi.

Borak ayrıca videolarını şu notla paylaştı:

*Her an, her yerde uyuyabilirim. Vallahi bak bence meziyetlerini say deseler baş sırada yeri var derim. Yeter ki isteyeyim; istersem elli saniye içinde uyurum. Bu arada bilen bilir ne kadar enerjik olduğumu, hele ki çalışırken.

*Civa gibi oradan oraya koşarım ‘gık' demem, sabah şekeri gibi ‘lal lal laaaa' diye uyanırım başlarım çalışmaya. Görev insanıyım şükür. Ama o dönem insan üstü çalışıyordum. İki ayrı işte, birinde gündüz, birinde gece çalışıp toplamda iki saatlik uykularla ayakta kalıyordum. Yine güzel idare ettik bu şahane ekip sayesinde.

* Her işimizi tam performans yaparken, bulduğum her arada güç toplamak için gözümü kapatıyordum. Daha önce de kısasını paylaşmıştım. Şimdi buyurun burada uyku videoları serisi. Bir de arada uyuduğumu inkar ediyorum, inanırsan, kafam düşe düşe bal gibi uyuyorum. Ne güzel insanlarla çalıştım. Her fırsatta videomu çekip benimle uğraşan, bir yandan da saç, makyaj, kostüm her zerremle ayrıntılı ilgilenen muazzam bir ekibim vardı. Yine olması için beklemeyelim. Hadi bunun üstüne çalışalım ki olsun. Özledim sizi #tbt ‘si…