Özge Borak kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte güzel oyuncuya dair merak edilenler…

Özge Borak kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları bugün hem magazinin hem ülkenin gündeminde. Güzel oyuncu nerede doğdu? Yer aldığı yapımlar hangileri? İşte Özge Borak’ın biyografi ve filmografisi…
ÖZGE BORAK KİMDİR?
Usta oyuncu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak’ın kızı olan Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaştan bu yana tiyatro ile iç içe olan Özge Borak, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aralarında Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları ve Turgut Özakman’ın uyarlaması Sarıpınar: 1914’ün de bulunduğu pek çok başarılı tiyatro eserinde rol aldıktan sonra 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.
Başarılı oyuncunun adını duyurduğu ilk yapım, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı oldu. Bu dizileri Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar takip etti.
Özge Borak, 2009 yılında ‘Eyvah Eyyvah’ filminde ve 2008 yılında ‘Eşref Saati’ dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.
Özge Borak, 2010 yılında, Hakan Algül’ün yönettiği ve Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı Eyvah Eyvah adlı filmde canlandırdığı Müjgan karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazandı; filmin popüleritesi sayesinde 2011 yılında devam filmi olan Eyvah Eyvah II vizyona girdi.
Özge Borak, 2006 yılında evlenmiş olduğu oyuncu Bülent Şakrak’dan 26 Ekim 2010 tarihinde boşandı. Özge Borak , Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Caberet Joe Masteroff İstanbul Şehir Tiyatrosu 2011
Doğum Günü Partisi Harold Pinter İstanbul Şehir Tiyatrosu 2011
Bakhalar Euripides İstanbul Şehir Tiyatrosu 2010
Mecbur Adam Dede Korkut\Ragıp Yavuz İstanbul Şehir Tiyatrosu 2009
Bagdat Hatun Güngör Dilmen İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006
Düğün Ya Da Davul Haşmet Zeybek İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003
Bir Gece Masalı (çocuk oyunu) William Shakespeare\Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003
Memleketimden İnsan Manzaraları Nâzım Hikmet İstanbul Şehir Tiyatrosu 2001
Sarıpınar 1914 Turgut Özakman İstanbul Şehir Tiyatrosu 2001
Sabaha Az Kala Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu 1999
Atatürk Ve Çocuk (çocuk oyunu) Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu 1998
FİLMOGRAFİSİ
İstanbullu Gelin 2017
Kırgın Çiçekler 2016
Güldür Güldür : (Nezaket) – 2014 – Günümüz
Bana Adını Sor – 2014
Eyvah Eyvah 3 : Hakan Algül – (Müjgan) – 2014
Bir Yastıkta : (Ahsen) (TRT1) – 2013
Roja Reş (Rozêrîn)
Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül – (Müjgan) – 2011
Eyyvah Eyvah : Hakan Algül – (Müjgan) – 2010
Küçük Kadınlar : Hakan Arslan – (Eylül) – 2009 – 2010
Eşref Saati : Zeynep Günay Tan – (Reyhan) – 2007 – 2009
Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut – (Elif) – 2005 – 2007
Ömer Seyfettin Hikâyeleri : “Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu” Erhan Tursun – 2005
Sultan Makamı : Aydın Bulut – (Nazlım) – 2003 – 2004
Kara Gün : Cem Akyoldaş – 2003