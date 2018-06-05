Özge Borak kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte güzel oyuncuya dair merak edilenler…

Bugün magazinin gündemindeki isim Özge Borak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ünlü ismin babası da ünlü bir koreograf olan Özge Borak hakkında merak edilenleri ve kısa yaşam öyküsünü sizler için derledik. İşte Özge Borak'ın kısa biyografisi...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Özge Borak kimdir? Kaç yaşında, nereli? soruları bugün hem magazinin hem ülkenin gündeminde. Güzel oyuncu nerede doğdu? Yer aldığı yapımlar hangileri? İşte Özge Borak’ın biyografi ve filmografisi…

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Usta oyuncu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi başkoreografı Selçuk Borak’ın kızı olan Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaştan bu yana tiyatro ile iç içe olan Özge Borak, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Aralarında Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri Memleketimden İnsan Manzaraları ve Turgut Özakman’ın uyarlaması Sarıpınar: 1914’ün de bulunduğu pek çok başarılı tiyatro eserinde rol aldıktan sonra 2003 yılında Kara Gün adlı yapımla sinema dünyasına adım attı.

Başarılı oyuncunun adını duyurduğu ilk yapım, 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Sultan Makamı oldu. Bu dizileri Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve Küçük Kadınlar takip etti.

Özge Borak, 2009 yılında ‘Eyvah Eyyvah’ filminde ve 2008 yılında ‘Eşref Saati’ dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar.

Özge Borak, 2010 yılında, Hakan Algül’ün yönettiği ve Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı Eyvah Eyvah adlı filmde canlandırdığı Müjgan karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazandı; filmin popüleritesi sayesinde 2011 yılında devam filmi olan Eyvah Eyvah II vizyona girdi.

Özge Borak, 2006 yılında evlenmiş olduğu oyuncu Bülent Şakrak’dan 26 Ekim 2010 tarihinde boşandı. Özge Borak , Ata Demirer ile 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlanıp 22 Nisan 2012 tarihinde evlenmişlerdir. 13 Kasım 2014 tarihinde boşandılar.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Caberet Joe Masteroff İstanbul Şehir Tiyatrosu 2011

Doğum Günü Partisi Harold Pinter İstanbul Şehir Tiyatrosu 2011

Bakhalar Euripides İstanbul Şehir Tiyatrosu 2010

Mecbur Adam Dede Korkut\Ragıp Yavuz İstanbul Şehir Tiyatrosu 2009

Bagdat Hatun Güngör Dilmen İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006

Düğün Ya Da Davul Haşmet Zeybek İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003

Bir Gece Masalı (çocuk oyunu) William Shakespeare\Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003

Memleketimden İnsan Manzaraları Nâzım Hikmet İstanbul Şehir Tiyatrosu 2001

Sarıpınar 1914 Turgut Özakman İstanbul Şehir Tiyatrosu 2001

Sabaha Az Kala Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu 1999

Atatürk Ve Çocuk (çocuk oyunu) Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu 1998

FİLMOGRAFİSİ

İstanbullu Gelin 2017

Kırgın Çiçekler 2016

Güldür Güldür : (Nezaket) – 2014 – Günümüz

Bana Adını Sor – 2014

Eyvah Eyvah 3 : Hakan Algül – (Müjgan) – 2014

Bir Yastıkta : (Ahsen) (TRT1) – 2013

Roja Reş (Rozêrîn)

Eyyvah Eyvah 2 : Hakan Algül – (Müjgan) – 2011

Eyyvah Eyvah : Hakan Algül – (Müjgan) – 2010

Küçük Kadınlar : Hakan Arslan – (Eylül) – 2009 – 2010

Eşref Saati : Zeynep Günay Tan – (Reyhan) – 2007 – 2009

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut – (Elif) – 2005 – 2007

Ömer Seyfettin Hikâyeleri : “Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu” Erhan Tursun – 2005

Sultan Makamı : Aydın Bulut – (Nazlım) – 2003 – 2004

Kara Gün : Cem Akyoldaş – 2003