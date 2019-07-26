Özge Borak kimdir? Özge Borak nereli ve kaç yaşında?

Özge Borak, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Kara Gün isimli film ile çıkan Özge Borak hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Özge Borak nereli ve kaç yaşında?

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Özge Borak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Özge Borak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Oyunculuk hayatına 8 yaşındayken açılan bir sınavla Şehir Tiyatroları çocuk bölümünü kazanarak atılmıştır. Babası Selçuk Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısıdır.

Kameralar karşısına 2003 yılında yayınlanan Kara Gün isimli sinema filmi ile çıkan Özge Borak'ı televizyon ekranları ile tanışması ise 2003 yılında yayınlanan Sultan Makamı dizisi ile olmuştur.

2010 yılında, Ata Demirer‘in senaryosunu yazdığı Eyvah Eyvah adlı filmde canlandırdığı Müjgan karakteri ile sinemaseverlerin beğenisini kazanan Özge Borak, 2006 yılında Bülent Şakrak ile dünya evine girmiş fakat 2010 yılında boşanmışlardır. Daha sonra 2012’de Eyvah Eyvah filmlerinde beraber oynadığı Ata Demirer ile evlenmiş ancak 2014’de ayrılmıştır. Özge Borak, 1.72 metre boyunda, 58 kilo ve Kova burcudur.

Ödülleri:

16. Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü – Eyvah Eyvah 2

Özge Borak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Begüm) (TV Dizisi)

2016 – Dedemin Fişi (Nurgül) (Sinema Filmi)

2016 – Benim Adım Feridun (Ayla) (Sinema Filmi)

2014-2017 – Güldür Güldür (Nezaket) (TV Programı)

2014 – Bana Adını Sor (Yasemin) (Sinema Filmi)

2014 – Eyvah Eyvah 3 (Müjgan) (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Ahsen) (TV Dizisi)

2012 – Leyla İle Mecnun (Pakize) (TV Dizisi)

2011 – Bir Günah Gibi (Penan) (TV Dizisi)

2011 – Eyvah Eyvah 2 (Müjgan) (Sinema Filmi)

2010 – Eyvah Eyvah (Müjgan) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Küçük Kadınlar (Eylül) (TV Dizisi)

2007-2009 – Eşref Saati (Reyhan) (TV Dizisi)

2005-2007 – Ihlamurlar Altında (Elif) (TV Dizisi)

2003—2004 – Sultan Makamı (Nazlım) (TV Dizisi)

2003 – Kara Gün (TV Filmi)