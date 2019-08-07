Özge Borak: Korkan erkekler var

Kariyerini birbirinden başarılı televizyon, tiyatro ve sinema filmleriyle taçlandırırken, son dönemde Harem Kabare ile seyircisiyle buluşan Özge Borak, bikahvebikeyif’in kapak konuğu oldu, İmge Balık İncesoy'un sorularını yanıtladı.

Artık şaşırılmayacak kadar sıradanlaşmış kötü yürekli insanların ettiklerine hala nasıl şaşırdığıma şaşırıyorum. diyen Özge Borak, güçlü duruşunun sırrını açıkladı. Özge Borak; “Ailesi tarafından hemen her işini kendi halleden, en azından olmaz demeden önce deneyen, hayır demeyi bilen bir çocuk olarak yetiştirildim. Bu sebepledir ki güçlü görünüyorumdur. Ama tabii ki herkes gibi olumsuzluklar yaşıyorum. O zaman yine devreye ailem ve dostlarım giriyor, sarılıyor, konuşuyor, beni iyileştiriyorlar. Onların sevgisiyle ayağa kalkıyorum. Genellemek doğru olmaz ama korkan erkekler var diyebiliriz. Korkmak da değil o, eksik hissedip tahammülsüzleşiyorlar sanırım.” dedi. Özge Borak'ın kapak konuğu olduğu bikahvebikeyif Ağustos sayısı, www.bikahvebikeyif.com da okuyucularıyla buluşuyor.