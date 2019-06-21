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Özge Borak’tan aşk ve tokat benzetmesi
Özge Borak’tan aşk ve tokat benzetmesi
Geniş kitleler tarafından oyuncu Ata Demirer ile yaptığı evlilikle tanınan Özge Borak, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Magazin 21 Haziran 2019 - 10:17

Uzun bir süre yer aldığı Güldür Güldür şovdan ayrılık kararı alarak İstanbullu Gelin dizisine dahil olan ve bir süre bu projede boy gösterdikten sonra bu dizinin kadrosundan da ayrılan Özge Borak’ın adı şimdilerde yeni bir proje ile anılmıyor. Kendisini keyifli uğraşlara veren ve sosyal medya hesabından bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Özge Borak’ın instagram hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Borak, aşkla ilgili bir duvar yazısını hesabından paylaştı ve üzerine yazdığı notla adeta aşkın gelip geçici olduğunun altını çizdi.

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