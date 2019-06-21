Özge Borak’tan aşk ve tokat benzetmesi

Uzun bir süre yer aldığı Güldür Güldür şovdan ayrılık kararı alarak İstanbullu Gelin dizisine dahil olan ve bir süre bu projede boy gösterdikten sonra bu dizinin kadrosundan da ayrılan Özge Borak’ın adı şimdilerde yeni bir proje ile anılmıyor. Kendisini keyifli uğraşlara veren ve sosyal medya hesabından bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Özge Borak’ın instagram hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Borak, aşkla ilgili bir duvar yazısını hesabından paylaştı ve üzerine yazdığı notla adeta aşkın gelip geçici olduğunun altını çizdi.