Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: ‘O sözümün arkasındayım!’

Ata Demirer ile evlenen, ancak daha sonrasında boşanan Özge Borak, "Ata benim miladımdır, hiç istemem ama bir gün ayrılsak bile bu sözümün arkasındayım' demiştiniz, bugün bu sözünüzün arkasında mısınız?" sorusuna "Evet, arkasındayım" cevabını verdi.

Woman TV’ye konuk olan Özge Borak, Ata Demirer ile biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu. “Ata benim miladımdır, hiç istemem ama bir gün ayrılsak bile bu sözümün arkasındayım’ demiştiniz, bugün bu sözünüzün arkasında mısınız?” sorusu ile karşılaşan Borak, “Evet, arkasındayım” dedi.

İki kere evlenip boşandığını hatırlatan Borak, artık evlenmeyi düşünmediğini söyleyerek, “Geniş bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak isterdim ama kısmet değilmiş ama hayat bu belli olmaz yine de, hiçbir şey için asla demiyorum” açıklamasını yaptı.

‘SERT DEĞİLİM, KALKANLARIM VAR’

“Dışarıdan sert göründüğümü söylüyorlar aslında sert birisi değilim ama kalkanlarım olduğu doğrudur” diyen Borak, ardından ‘Ben Böyleyim’ şarkısını söyledi. Borak, kendisine albüm teklifleri geldiğini de açıkladı.