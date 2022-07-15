Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Almanya’da evlendi

Oyuncu Özge Gürel ve meslektaşı Serkan Çayoğlu, 7 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, dün Almanya'da nikâh masasına oturdu.

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‘Kiraz Mevsimi’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu sonunda nikâh masasına oturdu.

7 yıldır ilişki yaşayan çift, dün Almanya’nın Karlsruhe şehrinde mutluluğa ‘Evet’ dedi.

İkilinin nikâh törenine sadece ailesi ve yakın çevresi katıldı.

Özge Gürel, nikâh töreninde beyaz midi boy bir gelinlik giyerek eldiven ve şapka kullandı. Çayoğlu ise siyah bir takım elbise tercih etti.

“BİRLİKTE BÜYÜYORUZ”

Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, “Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum” demişti.

“ÇOK ŞANSLIYIM”

Özge Gürel de, “Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç… Birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

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