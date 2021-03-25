Özge Özder bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncu Özge Özer ilk bebeği Eva Luna’yı 12 Şubat’ta dünyaya getirmişti.

Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına “Herkes Luna’nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40’ı çıkacak zaten. 40’ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz… Kime benziyor?” yanıtını veren Özge Özder sözünü tuttu.

Özder, Luna’nın yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

“BUGÜN KIRKIMIZ ÇIKTI”

Bebeği Eva Luna’nın kırkının çıktığını belirten Özge Özder bebeğinin fotoğraflarını şu duygusal notla paylaştı:

* Merhaba dünya… Dilerim dünya varlığınla daha güzel bir yer olsun… Ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız… Annen ve baban çok aşık sana…

* Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gerektiğinde ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamıyorsak ise omuz başındayız meleğim… Bunu hiç unutma…



* Varlığın en büyük armağan bize… Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter… Artık tüm şükürlerimiz varlığına… Hoş geldin annesinin küçük tırtılı… Hoş geldin küçük ay perisi… Kırkımız çıktı bugün…

* İyi dileklerinize, dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi…

SETLERE DÖNDÜ

Öte yandan Özge Özder, rol aldığı ‘Sadakatsiz’ dizisinden hamilelik nedeniyle kısa süreliğine ayrılmıştı. Ünlü oyuncu tekrar sete dönüş yaptı.