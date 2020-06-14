Özge Özder’den Mucize Doktor açıklaması: Bana kızıyorsunuz ama…

Oyuncu Özge Özder'in Mucize Doktor dizisinden ayrılması uzun bir süre konuşulmuştu. Özder, hakkında yapılan haberler sonrası sessizliğini bozdu diziden ayrılma kararının kendisine ait olmadığını yapım şirketi tarafından kadrodan çıkarıldığını söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen ve yeni sezon çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak olan Mucize Doktor’un kadrosunda; Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan, Reha Özcan, Murat Aygen gibi isimler yer alıyor. Yayınlandığı günden beri sevilen ve gündem olan dizideki ayrılık kararları herkesi üzdü.

Fox TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrılan oyuncu Özge Özder sosyal medyadan açıklama yaptı. Özder, kadrodan çıkmasının kendi kararı olmadığını ifade etti.

İzleyicilerden gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Özder, kadrodan kendi isteğiyle ayrılmadığını ifade ederek “Çıkan haberlerde ki ‘ayrıldı’ başlığı çok yanıltıcı. Karar benim değil ve sizden çok daha fazla üzgünüm” dedi.