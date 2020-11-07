Özge Özder’den müjdeli haber geldi

İki yıl aşk yaşadığı şarkıcı Sinan Güleryüz ile Ağustos 2018’de evlenen oyuncu Özge Özder beş aylık hamile.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi veren Özder, bebeğinin kız olacağını duyurdu:

“Bazen ne diyeceğini, nasıl diyeceğini bilemiyor insan… Kelimeler yetersiz kalıyor. Hep en güzel dilekleriniz hatta istekleriniz içindeydi bizden bir bebek haberi almak. Hep ‘çoğalın’ dediniz bizi sevenler olarak. Biz aslında hep çoktuk kendimize ve hatta taştık kendi içimizde ama şimdi kısmetse daha da çoğalıyoruz işte…”

“Sizlerin de duaları, iyi enerjisi ve sevgisi eşliğinde geliyor kızımızın müjdeli haberi. İnanıyorum ki bizim bu zor döneme denk gelen yolculuğumuz kara kalplere inat, yine iyi kalplerinizin ve iyi dileklerinizin enerjisini kuşanıp en güzel şekilde tamamına erecek. Dilerim ki, bu zor günlerde yüce yaradan koruyup kollayacak hepimizi ve taşıdığım bu küçük canı, ve o da gözlerini sağlıkla açacak.”

“CANIMIZ NE ZAMAN ÇEKERSE” DEMİŞTİ

Geçen yıl çocuk düşünmediklerini söyleyen oyuncu, “Canımız ne zaman çekerse” şeklinde bir açıklama yapmıştı.