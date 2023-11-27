Özge Özder’in en özel koruması

Müzisyenlik yapmadan önce birçok ünlü ismin korumalığını üstlenen Sinan Güleryüz "Şu an da eşim Özge'nin en özel korumasıyım" dedi.

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Oyuncu Özge Özder’in müzisyen eşi Sinan Güleryüz önceki akşam Anadolu Yakası’ndaki bir mekanda sahne aldı.

Öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Güleryüz, eşiyle albüm yapacağını dile getirerek şunları söyledi: “Sevgiler Günü’ne özel albüm planlıyoruz. 15 şarkı falan yaptık onunla. Bence sesi çok güzel Özge’nin… Birçok şarkı söylüyorum diyen sanatçıya taş çıkartacak bir sesi var.”

Daha önce verdiği bir röportajda güvenlik firmasında çalıştığını ve birçok ünlü ismin korumalığını üstlendiğini söyleyen Sinan Güleryüz, “Özge Hanım ile tanışma hikayeniz de bu meslek sayesinde mi gerçekleşti?” sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Onunla Erzurum’da bir etkinlikte tanıştık. Bu iş ile ilgili değildi ama öyle bir iş olursa seve seve onu korurum. Şu an da Özge’nin en özel korumasıyım diyebilirim.”



5 yıllık evli çiftin bir kızı var.