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Özge Özpirinçci, arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın doğum gününü kutladı
Özge Özpirinçci, arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın doğum gününü kutladı
Oyuncu Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın doğum gününü Instagram hesabından yazdığı esprili satırlarla kutladı.
Magazin 3 Kasım 2019 - 09:17

Sadece sette değil aynı zamanda gündelik hayatlarında da birlikte olmaktan mutluluk duyan Özge Özpirinçci ve Berrak Tüzünataç, yakın dostluklarını yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile gösteriyor. Geçen yaz aynı filmde bir arada oynayan ikili Instagram hesaplarından bol bol fotoğraf paylaşmıştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Özpirinçci, sosyal medya hesabından Berrak Tüzünataç ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve bunlarda düştüğü notlarda onu ne kadar sevdiğini ve esprili kişiliğini ortaya koydu. İşte Özpirinçci’nin yaptığı o paylaşım:

“İyi ki doğdun suç ortağım, iyi ki doğdun yedek lastiğim, iyi ki doğdun disko topum, iyi ki doğdun şarj aletim, iyi ki doğdun İngiliz anahtarım, iyi ki doğdun can simidim… Bugüne kadar yaşadıklarımıza şükürler bugünden sonra yaşanacaklara da selam olsun! Birlikte büyümekten hiç vazgeçmemek dilegiyle! Seni çok seviyorum! Happy 35 baby!

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