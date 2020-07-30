Özge Özpirinçci aşk kokan karelerine bir yenisini daha ekledi

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci, 2014 yılından bu yana birlikte olduğu oyuncu Burak Yamantürk ile mutlu bir beraberlik sürdürüyor. Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine bu aşkını gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları tutku dolu paylaşımlarla yaklaşık altı yıldır devam eden ilişkilerinde ne kadar mutlu olduklarını gözler önüne seren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çifti bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Karantina sonrası çıktıkları tatilde çekilmiş bir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Özpirinçci bu kareye düştüğü “Suç ortağım ve daha fazlası” notuyla aşkını belli etti. Güzel oyuncu paylaşımına koyduğu kalp emojileri ile de beğeni kazandı.