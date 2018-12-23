Özge Özpirinçci, aşka geldi

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2014 senesinde Tatar Ramazan isimli dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk’ün aşkları doludizgin devam ediyor. Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile kutladı.

“ANNEN İYİ Kİ DOĞURMUŞ SENİ”

“Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun! Annen iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader! İyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim! Hayat bize ne getirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok! Seni çok seviyorum! İyi ki doğmuşsun! Bundan sonrası çok daha güzel olacak!”

