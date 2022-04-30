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Özge Özpirinçci bebeği için isyan etti

Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kızları 'Mercan' geçen aralıkta dünyaya gelmişti. Yeniköy'de oturan çift önceki gün trafikte gürültü yapanlara isyan etti.

Yayınlanma: 08:53 - 30 Nisan 2022 Güncellenme:
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Özge Özpirinçci bebeği için isyan etti

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, 2021 yılında Marmaris Bozburun’da nikâh masasına oturmuştu. Çift geçen aralık ayında da anne-baba olma duygusunu tatmıştı. Kızlarına ‘Mercan’ ismini vermişlerdi.

Yeniköy’de oturan çift önceki gün trafikte gürültü yapanlara isyan etti.

Özge Özpirinçci Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Arabalarınızı motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın! Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızı motorunuzu bağırtmayın! Çocuk uyuyor!” diye kızdı.

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