Özge Özpirinçci: Birini kaza eseri öldürsem…

Özpirinçci, katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları büyük bir içtenlikle yanıtladı. Salgın sonrası ne yapmak istediğini soran bir takipçiye Özpirinçci: “Pandemiden sonra yapmak istediğim çok şey var. Denize girmeyi çok özledim, ayağımı yere ve çimlere basmayı özledim” şeklinde yanıt verirken, ‘En çok güvendiğiniz insan kim?’ şeklindeki bir soruya ise;

“Her koşulda güveneceğim insan, abim. Mesela birini kaza eseri öldürsem, bana ‘Tamam Özge sakin ol, cesedi nereye gömelim' der. Abim Emre'ye sonsuz güvenirim. Bir de en çok güvendiğim, benim her zaman yanımda olan kişi Berrak Tüzünataç'tır. Berrak her koşulda yanımda olan biri…”