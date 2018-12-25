Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Özge Özpirinçci: Haber alamazsanız bilin ki…
Özge Özpirinçci: Haber alamazsanız bilin ki…
Oyuncu Özge Özpirinçci, uzatmalı sevgilisi Burak Yamantürk'le birlikte safariye uçtu. Yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Magazin 25 Aralık 2018 - 13:13

Özpirinçci, geride bıraktığımız gün 4.5 yıllık sevgilisi Burak Yamantürk’ün 35’inci yaş günü için Arnavutköy’de bir mekanda sürpriz parti düzenlemişti. Dostlar arasında yapılan bu kutlamanın ardından ikili hızını alamamış olacak ki 10 gün sürecek bir tatile çıkma kararı aldı. İkiliden Özge Özpirinçci uçağın içinden yaptığı paylaşımın üzerine şu esprili ve bir o kadar da ilginç yorumu yazdı:

“Biz önümüzdeki 10 gün Afrika’dayız! Haber almazsanız bilin ki safaride dayanamadık araçtan indik ve yem olduk”

ozge-ozpiricci-ic
İLGİLİ HABERÖzge Özpirinçci'den Michael Jackson çıkışı
Etiketler