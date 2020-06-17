Özge Özpirinçci: Kalbim, aklım ve ruhum…

Oyuncu Özge Özpirinçci ve meslektaşı olduğu sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun’da kısa bir tatil yaptı.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya başladı. Aylardır evinden çıkmayan Özge Özpirinçci ve sevgilisi Burak Yamantürk, Bozburun Yat Limanı'nda Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana'nın işlettiği sahilde kısa bir tatil yaptı.

Özpirinçci, tatilde bol bol sosyal medya hesabı için fotoğraf çekti. Ünlü oyuncu, denize girdiği anları ise şu notla paylaştı:

“İSTANBUL’A YÜZEREK GİTMİŞÇESİNE”

“Denize atlamadan önceki hali… Eylülde görüşürüz Tanem ve Edhem… İstanbul'a yüzerek gitmişçesine. Kalbim, aklım, ruhum bu limanda kaldı.” Sivar ise arkadaşına yorum yaparak “Yok, yok, yok, gitme, gitme gel… Eylülde gel”