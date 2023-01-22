Özge Özpirinçci: Michael Jackson’ı ben oynamalıyım

Oyuncu Özge Özpirinçci, hayranlarının sosyal medyada başlattığı 'Michael Jackson'ı Özge oynasın' akımına yanıt verdi.

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‘Billie Jean’, ‘Beat It’, ‘Thriller’, ‘Black or White’ gibi sayısız şarkıya imza atan ‘Popun kralı’ unvanlı şarkıcı Michael Jackson’un hayatı beyaz perdeye taşınıyor.

2009’da hayatını kaybeden şarkıcının daha önce hiç bilinmeyen yanlarının yansıtılacağı açıklanan film dünyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncu Özge Özpirinçci’nin hayranları da Twitter’da akım başlatarak “Projede Özge yer alsın” şeklinde etiket oluşturdu.

“TABİİ Kİ BEN OYNAMALIYIM”

Kısa sürede gündem olan etikete oyuncu da kayıtsız kalmadı ve şu açıklamayı yaptı:

“Michael Jackson’ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Michael Jackson’ı tabii ki de ben oynamalıyım.”