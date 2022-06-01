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Özge Özpirinçci muhabirlere sitem etti: Kucağımda bebeğim var, çekmeyin

Özge Özpirinçci kızı Mercan ile Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu, muhabirlere "Kucağımda bebeğim var, çekmeyin" diyerek sitem etti.

Yayınlanma: 16:30 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, 2021 yılında Marmaris Bozburun’da nikâh masasına oturmuştu. Çift geçen aralık ayında da anne-baba olma duygusunu tatmıştı. Kızlarına ‘Mercan’ ismini vermişlerdi.

Yaz sezonunun gelmesiyle kızı Mercan ile Bodrum’a giden Özge Özpirinçci, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Özpirinçci, “Kucağımda bebeğim var, çekmeyin” diyerek görüntü çekilmemesini istedi.

Bebeğini araca bindiren Özge Özpirinçci, uzun süre bebek arabasını kapatmaya çalıştı. (İHA)

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