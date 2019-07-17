Özge Özpirinçci: Vereceğim son nefese kadar…

Başrolünde oynadığı Kadın dizisi ile büyük bir başarı yakalayan ve kendisinden söz ettirmeye devam eden Özge Özpirinçci, plajdan paylaşım yapan pek çok ünlü ismin aksine Haziran ve Temmuz aylarını çalışarak geçirdi. Yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ve daha pek çok ünlü isimle birlikte kamera karşısına geçen ve Biz Böyleyiz adlı film için ter döken Özpirinçci, geride bıraktığımız gün çekimleri biten film sonrası uzun ve keyifli bir teşekkür notu paylaştı. İşte Özge Özpirinçci’nin o satırları:

“Hümeyra bana hep böyle bakman dileğiyle, Berrak vereceğim son nefese kadar kafa kafaya olmak dileğiyle,



Melikşah hayatımı renklendirmeyi hiç bırakmaman dileğiyle,

Caner Özyurtlu her filminde olmam dileğiyle, Meriç Aral kahkahanın hayatımdan eksilmemesi dileğiyle, Boran Kuzum bir daha hiç kopmamak dileğiyle,

Engin Öztürk hep bir telefon uzaklığında olduğunu bilmek dileğiyle, Şebnem Bozoklu birbirimizin yanında hep olmak dileğiyle…

Hayatımda asla unutmayacağım bir üç hafta yaşadım! Her kahkahanız, dökülen her damla gözyaşınız ruhumda iz bıraktı! Hepinize ve bu süreci mümkün kılan bütün denklemlere şükürler olsun! Sizi çok seviyorum! Biz Böyleyiz filmi ekibine PAYDOOOOOS!”