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Özge Özpirinçci yeğenine şiddet uygulayan dadıyı buldu
Özge Özpirinçci yeğenine şiddet uygulayan dadıyı buldu
Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismar edildiğini açıklamış ve kadının kayıplara karıştığını söyleyerek bulunması ve yargı karşısına çıkması adına yardım istemişti.
Magazin 8 Mayıs 2018 - 14:13

Şimdilerde Kadın adlı dizide izlediğimiz Özge Özpirinçci, sosyal medyanın gücüne başvurdu ve iki yaşındaki yeğenini istismar eden dadının fotoğrafını paylaşarak takipçilerinden yardım istedi. Kısa sürede çok yerde haber olan büyük ses getiren çağrı yanıt buldu. Sadece bir gün içerisinde dadı bulundu.

ÖZGE’DEN TEŞEKKÜR

Özpirinçci, sosyal medya hesabından yeğenine şiddet uygulayan dadının bulunduğunu yine sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ederim! Çok! Konu yargıya intikal ettiği için hakkında hassasiyet göstermesini diliyorum basın mensuplarından. Bir daha kimsenin böyle bir yardım istememesi dileğiyle”

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Son güncelleme: 14:29 - 08.05.2018
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