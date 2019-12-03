Özge Özpirinçci: Yine insan harici bir canlıya…

Bir süredir başrolünde oynadığı ‘Kadın’ dizisi ile dikkat çeken ve kariyerinde başarılı adımlar atan Özge Özpirinçci, aynı zamanda sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Yoğun temposundan kalan vakitlerinde takipçilerinin karşısına çıkan ve yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni toplayan Özpirinçci, Instagram paylaşımlarıyla ne kadar iyi bir hayvansever olduğunu da gözler önüne seriyor.

ÇOCUKLUK YILLARINA GİTTİ

Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü ve hem saçlarının o yaşlarda düz olduğunu gösterdi hem de hayvanseverliğinin çocukluğundan beri hayatının önemli bir miktarını kapladığını belirtmiş oldu.