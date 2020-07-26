Özge Özpirinçci’den 25 senelik detay!

Keyifli paylaşımlarıyla takipçilerini mutlu eden Özge Özpirinçci, hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa sevenlerine buruk bir tebessüm yaşattı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yaşantısına ortak eden oyuncu Özge Özpirinçci, bu defa onları yıllar öncesine götüren bir kare paylaştı.

Annesinin kucağında çekilmiş bir karesini yıllar sonra çekilmiş bir fotoğrafı ile birleştiren Özge, bu iki kare arasındaki farkı “İki fotoğraf arası minimum 25 sene var” notuyla açıkladı.

Güzel oyuncunun bu iki kareyi birleştirmesindeki bir diğer sebep ise onun üzerinde annesinin kıyafetinin bulunuyor olmasıydı.