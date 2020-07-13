Özge Özpirinçci’den duygusal tatil vedası

Sevgilisi Burak Yamantürk ile çıktığı tatili bitiren Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından tatiliyle ilgili paylaşımda bulundu.

Başrolünde yer aldığı Kadın adlı dizinin yurt dışına açılmasıyla birlikte keyiflenen Özge Özpirinçci, bir süredir sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte yaptığı tatilini bitirdi.

Karantina dönemi boyunca evinde olan ve sonrasında da sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Özge Özpirinçci, Instagram hesabı üzerinden biten tatiline dair bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında duygusal ifadeler de kullanan Özpirinçci şunları yazdı:

*Toprağa basmak, denize girmek, dostlarla bir araya gelmek, gece gec saatlere kadar konusmak, kadehleri kaldırıp “sağlığına” derken bunun önemini fark etmek…

* Sarılmanın, dokunmanın değerini anlamak, güzel yemekleri paylaşmak, yıldızlara bakarken kaybolmak, ‘Jüpiter hangisiydi?’ diye tartışmak sonra gökyüzünü gösteren bi aplikasyondan onaylatmak, bu süreçte kim ne hissetti dinlemek ve kendi hislerini paylaşmak… çok güzeldi!

* Tek isteğim eve döndüğümde bavulumdan azıcık kum çıkması. Belki hasır şapkamın aralarında kalmıştır belki de manitamın şortunun cebinde…