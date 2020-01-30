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Özge Özpirinçci’den THY’ye maske tepkisi!
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Özge Özpirinçci, Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) personelinin maske kullanması gerektiğini ifade ederek THY'ye çağrıda bulundu.
Magazin 30 Ocak 2020 - 22:24

Türk Hava Yolları ile yapacağı seyahat öncesi tedbir amaçlı maske aldığını ifade ederek açıklamasına başlayan ünlü oyuncu, TGS personelinin maske kullanmadığını fark etti.

Özpirinçci, “Check-in işlemi sırasında personele neden maske takmıyorsunuz dediğimde ‘yasak’ olduğu söylendi. Bu uygulama saçma, THY’den değiştirilmesini talep ediyorum” dedi.

THY, geçtiğimiz günlerde uçuş ekibinin istediği takdirde maske takabileceğini duyururken, yer personelinin maske takmasına ise henüz onay vermedi.

Öte yandan Çelebi ve Havaş personeli ise maske takabiliyor

Son güncelleme: 22:25 - 30.01.2020