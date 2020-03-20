Özge Özpirinçci’nin 2020 yılı temennisi tutmayınca…

Özpiriçci’nin bir takipçisi Twitter üzerinden Özpriniçci’ye bu diyalogları hatırlatınca ortaya son derece komik bir diyalog çıktı.
Tüzünataç’ı ‘2020 senin yılın olacak’ şeklinde sözler sarf ederken gördüğümüz diyalogda Özpirinçci de ‘2020 daha güzel olacak valla’ yorumunda bulunmuştu.
Özpirinçci sarf ettiği bu sözler üzerinden: “Mesela finalde 2020 daha güzel olacak valla’ cümlesi için ben kendimi cezalandıracağım! Ne haddime benim böyle varsayımlarda bulunmak? Bana kaldı çünkü 2020’nin nasıl olacağını söylemek! Hee daha güzel oldu! B.k oldu!” şeklinde bir yorumda bulunurken yakın arkadaşı Berraz Tüzünataç da Özpirinçici’ye söylediği sözler için: “6. hissimi gözden geçirmeliyim. Yanlış yönlendirdiğim izleyicilerimizden özür dilerim” şeklinde bir yorum yaptı.