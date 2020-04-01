Özge Özpirinçci’nin örnek doğum günü isteği

Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaklaşan doğum günü ile ilgili bir ricada bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle evinden çıkmayan ve bu yüzden de herhangi bir kutlama yapmayacak olan güzel oyuncu Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Yeni yaşına basacak olan Özpirinçci, doğum günü kutlaması yerine için Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapılmasını istedi. Sosyal medya hesabından çoçukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu:

“Bugünden herkesi bilgilendirmek istedim. Malum evde kalmamız gereken bu zamanlarda herhangi bir kutlama vs olamayacağı için bu sene doğum günümü Tohum Otizm Vakfi’na bağışlıyorum! Lütfen profilimdeki linke tıklayın ve büyük küçük farketmeksizin bağışlarınızı gerçekleştirin. Herkese daha güzel günler diliyorum” notu ile doğum günü dileğini sevenlerine iletti.