 Özge Özpirinçci’nin yeğenini döven bakıcının hapsi istendi

Ünlü oyuncu Özge Özprinçci'nin 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek sosyal medya hesabı aracılığıyla yardım istemesi üzerine bakıcı Z.E. (29) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özbekistan vatandaşı şüpheli Z.E.'nin müşteki Helin Helvacıoğlu Tozman'ın oğlu olan mağdur A.B.T.'nin bakımını üstlenerek müştekinin yanında işe başladığı anlatıldı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ, İŞTEN ÇIKARDI
İddianamede, geçtiğimiz yıl mayıs ayında, şüpheli Z.E.'nin altını ıslatan mağdurun poposuna vurduğu ve koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı anlatılırken, evdeki kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen müştekinin şüpheliyi işten çıkardığı belirtildi.
2 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, bakıcı Z.E.'nin, “basit yaralama” ve “kötü muamele” suçlarından toplamda 8 aydan 2 buçuk yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, gönderildiği Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.